В Житомирской области 22 апреля задержали агента Федеральной службы безопасности России. Его подозревают в государственной измене.

Говорилось о деяниях, умышленно совершенных гражданином Украины в ущерб обороноспособности и государственной безопасности путем предоставления иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Мужчина передавал незаконно добытые сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение.

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"Житель города Бердичев, в январе – апреле 2021 года, из корыстных побуждений, вступив в преступный сговор с представителем ФСБ России, действуя под конспиративным псевдонимом, получал и выполнял задачи, которые наносят вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", – говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора.

Какую информацию собирал подозреваемый

По информации следствия, мужчина собирал личную информацию о военнослужащих и их семьях и фотографировал:

территорию и здания военных объектов;

соответствующий автотранспорт;

расположение камер видеонаблюдения и "слепых зон";

систему охраны.

Сейчас говорится о вопросе об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства задержанного. Во время обыска изъяли предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.