На Житомирщині 22 квітня затримали агента Федеральної служби безпеки Росії. Його підозрюють у державній зраді.

Мовилося про діяння, умисно вчинені громадянином України на шкоду обороноздатності та державній безпеці шляхом надання іноземній організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік передавав незаконно здобуті відомості, за які йому пообіцяли грошову винагороду.

До теми ФСБ затримала в Криму "шпигуна": заявляють, що працював на Україну

"Житель міста Бердичів, протягом січня – квітня 2021 року, з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з представником ФСБ Росії, діючи під конспіративним псевдонімом, отримував та виконував завдання, що завдають шкоду обороноздатності та державній безпеці України", – мовиться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Яку інформацію збирав підозрюваний

За інформацією слідства, чоловік збирав приватну інформацію про військовослужбовців та їхні родини та фотографував:

територію та будівлі військових об'єктів;

відповідний автотранспорт;

розташування камер відеоспостережень та "сліпих зон";

систему охорони.

Наразі мовиться про питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання затриманого. Під час обшуку вилучили предмети та документи, що свідчать про незаконну діяльність.