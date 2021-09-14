Боец был уроженцем поселка Высокополье Бериславского района Херсонской области. Эту информацию подтвердила председатель Высокопольской общины Анна Шостак-Кучмяк.
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Да, он родом из нашего поселка. Ждем, сегодня его тело должны привезти. 15 сентября состоятся похороны. Из семьи у Валентина Чепурного была только мама. Он был у нее единственный сын,
– сообщила чиновница.
Воевал на Донбассе чуть ли не с первого дня
По словам собратьев, Валентин Чепурной служил в Вооруженных силах Украины чуть ли не с первого года российской агрессии на востоке нашего государства.
- Он 12 сентября заехал в подразделение попрощаться, но в этот момент начался артиллерийский обстрел. Военные бросились в укрытие – товарищи успели проскочить, а Валентин получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
Медики попытались спасти ему жизнь, но было уже слишком поздно.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.
На Донбассе погиб защитник Украины Валентин Чепурной / Фото из Фейсбука Олега Батурина
Обострение на Донбассе: что известно
- В последние дни ситуация на Донбассе ухудшилась. В течение 11 – 12 сентября вследствие вражеских атак погибли еще трое украинских защитников.
- Многие наши военные получили ранения различной степени тяжести.
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