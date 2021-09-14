Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Апполонов в интервью телеканалу рассказал о причинах активизации российских наемников на Донбассе.
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Причины обострения ситуации на Востоке
По словам Апполонова, есть 3 фактора:
- начало активной фазы стратегических учений "Запад-2021", которые Россия проводит вместе с Беларусью;
- начало проведения выборов в российскую Госдуму с привлечением гражданского населения, которое получило паспорта России на территории временно оккупированных земель Донбасса;
- попытки Москвы показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны.
Это все сопровождается и применением СМИ как России, так и изданий, которые действуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,
– отметил Апполонов.
В то же время полковник подчеркнул, что Украина договоренностей о прекращении огня на Донбассе придерживается. Кроме того, украинская сторона постоянно направляет ноты в ОБСЕ за нарушения оккупантов.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В последнее время ситуация на Востоке ощутимо обострилась. Только в течение 11 – 12 сентября противник убил сразу 3 украинских защитников. Свои жизни за Украину отдали солдат Денис Герман, старший солдат Алексей Куленко и матрос Артур Голуб. Кроме того, многие бойцы получили ранения.
- А 13 августа российские наемники смертельно ранили 24-летнего военного Демьяна Данилова.
- Боевики били даже по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности мирных жителей.