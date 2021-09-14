Керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов в інтерв'ю телеканалу розповів про причини активізації російських найманців на Донбасі.
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Причини загострення ситуації на Сході
За словами Апполонова, є 3 фактори:
- початок активної фази стратегічних навчань "Захід-2021", які Росія проводить разом з Білоруссю;
- початок проведення виборів до російської Держдуми із залученням цивільного населення, яке отримало паспорти Росії на території тимчасово окупованих земель Донбасу;
- спроби Москви показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни.
Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Росії, так і видань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей,
– зазначив Апполонов.
Водночас полковник наголосив, що Україна домовленостей про припинення вогню на Донбасі дотримується. Крім того, українська сторона постійно спрямовує ноти в ОБСЄ через порушення окупантів.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Останнім часом ситуація на Сході відчутно загострилася. Тільки протягом 11 – 12 вересня ворог вбив одразу 3 українських захисників. Свої життя за Україну віддали солдат Денис Герман, старший солдат Олексій Куленко та матрос Артур Голуб. Крім того, багато бійців отримали поранення.
- А 13 серпня російські найманці смертельно поранили 24-річного військового Дем'яна Даниліва.
- Бойовики гатили навіть по цивільній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку мирних жителів.