У цьому районі окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета. Внаслідок ворожого вогню наш захисник отримав поранення.
Важливо Важко працював, щоб допомогти хворій мамі: що відомо про вбитого бійця ЗСУ Артура Голуба
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Окупанти не припиняють порушувати режим тиші на Донбасі. 14 вересня під прицільним обстрілом опинився населений пункт Піски.
Джерело:Міноборони України
У цьому районі окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета. Внаслідок ворожого вогню наш захисник отримав поранення.
Важливо Важко працював, щоб допомогти хворій мамі: що відомо про вбитого бійця ЗСУ Артура Голуба
Новина доповнюється...