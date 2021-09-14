В этом районе оккупанты били из автоматического станкового гранатомета. В результате вражеского огня наш защитник получил ранение.
Важно Тяжело работал, чтобы помочь больной маме: что известно об убитом бойце ВСУ Артуре Голубе
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Оккупанты не прекращают нарушать режим тишины на Донбассе. 14 сентября под прицельным обстрелом оказался населенный пункт Пески.
Источник:Минобороны Украины
В этом районе оккупанты били из автоматического станкового гранатомета. В результате вражеского огня наш защитник получил ранение.
Важно Тяжело работал, чтобы помочь больной маме: что известно об убитом бойце ВСУ Артуре Голубе
Новость дополняется...