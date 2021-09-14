Товарищ Николай Ставицкий рассказал о погибшем герое. По его словам, он был настоящим мужчиной и патриотом своей страны.

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Что известно об украинском бойце

Артур Голуб был уроженцем города Малин, что в Житомирской области, и воевал на фронте не так долго – около полутора лет.

Он ушел воевать по зову сердца, как настоящий мужчина. Он был патриотом, таких очень мало как в армии, так и в мирной жизни,

– сказал Ставицкий.

"Это добрейшей души человек, человечище! Очень жизнерадостный, чужому счастью радовался, казалось, больше, чем своему. И улыбался, поддерживал, приходил на помощь. Таких больше не будет", – вспомнила подруга погибшего сослуживца Анастасия.

Был отважным и смелым

В службу Артур работал водителем грузовика, а учился в Национальном университете биоресурсов. Николай отметил, что когда они стояли под Горловкой, Артур на своем грузовике мог проехать по таким местам, где другие водители просто отказывались это делать.

Мечтал стать десантником

Незадолго до своей гибели украинский защитник впервые прыгнул с парашютом. Он стремился стать десантником, а весной сдал на берет морского пехотинца, преодолев полосу препятствий.

Он был очень счастлив. Он был честный парень, очень справедливый и бесстрашный. Такой взрослый ребенок. Очень тщательно относился к своим обязанностям, когда был водителем. Его машина была всегда по техническому состоянию одной из лучших в батальоне,

– добавил Ставицкий.

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Тяжело работал ради мамы

Артур был женат, но развелся. У него остался 8-летний сын Дима, которого он безгранично любил.

Перед выходом в сектор где-то полтора месяца назад они виделись всего один час. Он гордился своим сыном, все время с ним разговаривал. Это был очень светлый и добрый человек, ни о ком слова плохого не скажет,

– вспомнила знакомая Анна.

Кроме того, у бойца остались младший брат и больная мама, которой он отдавал все свои деньги на лечение. В Мариуполе на учениях между ротациями Артур всегда по ночам подрабатывал на второй работе. Разгружал мешки на каких-то складах, чтобы заработать деньги на операцию маме.

Обратите внимание! Артур Голуб погиб 12 сентября в районе Верхнеторецкого. Боевики попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял защитник. Похоронить Артура Голуба решили в его родном Малине Житомирской области во вторник, 14 сентября.

Погибший Артур Голуб / Фото 503 отдельного батальона морской пехоты