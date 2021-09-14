Товариш Микола Ставицький розповів про загиблого героя. За його словами, він був справжнім чоловіком ат патріотом своєї країни.

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Що відомо про українського бійця

Артур Голуб був уродженцем міста Малин, що на Житомирщині, і воював на фронті не так довго – близько півтора року.

Він пішов воювати за покликом серця, як справжній чоловік. Він був патріотом, таких дуже мало як в армії, так і в мирному житті, – сказав Ставицький.

"Це доброї душі людина, чоловічисько! Дуже життєрадісний, чужому щастю радів, здавалося, більше, ніж своєму. І посміхався, підтримував, приходив на допомогу. Таких більше не буде", – згадала товаришка загиблого по службі Анастасія.

Був відважним та сміливим

До служби Артур працював водієм вантажівки, а навчався в Національному університеті біоресурсів. Микола зазначив, що коли вони стояли під Горлівкою, Артур на своїй вантажівці міг проїхати по таких місцях, де інші водії просто відмовлялися це робити.

Мріяв стати десантником

Незадовго до своєї загибелі український захисник вперше стрибнув з парашутом. Він прагнув стати десантником, а навесні склав на берет морського піхотинця, подолавши смугу перешкод.

Він був дуже щасливий. Він був чесний хлопець, дуже справедливий і безстрашний. Така доросла дитина. Дуже старанно ставився до своїх обов'язків, коли був водієм. Його машина була завжди за технічним станом однією з найкращих у батальйоні,

– додав Ставицький.

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Важко працював заради мами

Артур був одружений, але розлучився. У нього залишився 8-річний син Дмитрик, якого він безмежно любив.

Перед виходом у сектор десь півтора місяця тому вони бачилися лише одну годину. Він пишався своїм сином, весь час із ним розмовляв. Це був дуже світлий і добрий чоловік, ні про кого слова поганого не скаже,

– згадала знайома Анна.

Крім того, у бійця залишилися молодший брат і хвора мама, якій він віддавав усі свої гроші на лікування. У Маріуполі на навчаннях між ротаціями Артур завжди ночами підробляв на другій роботі. Розвантажував мішки на якихось складах, щоб заробити гроші на операцію мамі.

Зверніть увагу! Артур Голуб загинув 12 вересня у районі Верхньоторецького. Бойовики влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував захисник. Поховати Артура Голуба вирішили в його рідному Малині на Житомирщині у вівторок, 14 вересня

Загиблий Артур Голуб / Фото 503 окремого батальйону морської піхоти