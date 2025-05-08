Подполковник ВСУ и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в разговоре с 24 Каналом поделился, что последние бои на их участке ответственности завершились буквально несколько часов назад.

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По словам подполковника ВСУ, динамика боевых действий и интенсивность обстрелов остаются такими же, как и раньше. Ничего не изменилось – ситуация такая же, как четыре дня назад, вчера, неделю или месяц назад.

По состоянию на сейчас последние штурмовые действия в нашей полосе ответственности закончились полтора часа назад. Это была одна из попыток штурмовать нашу позицию, которая закончилась для россиян плохо,

– отметил Максим Жорин.

Обстрелы, сбросы боеприпасов и атаки FPV-дронами продолжаются непрерывно. Поэтому говорить о каких-то изменениях положения или уменьшении боевой активности, по крайней мере, на участке фронта Третьей штурмовой бригады, вообще не приходится.

В СМИ пишут, что некоторые подразделения ВСУ получили распоряжение открывать огонь только в ответ.