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Собрали чемоданы и поехали домой: Украина выдворила 13 российских дипломатов

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В среду, 28 марта, российские дипломаты, признанные персонами нон грата, должны были покинуть Украину. Выезжали кто как: поездом или самолетом. Часть – через границу в Сумской области. Другие полетели на родину через белорусскую столицу. В целом украинская власть выдворила 13 российских дипломатов, работавших в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Часть дипломатов из российского посольства в Киеве, которые в среду должны были покинуть Украину, поместились в одну машину. Сколько их именно было – неизвестно. И уже в 15:20 они вылетели из столичного аэропорта имени Сикорского рейсом "Киев – Минск". Там уже пересели на самолет в Россию.

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Первыми из Украины уехали дипслужащие одесского консультва. Две персоны нон грата выехали машинами, границу пересекали на Сумщине. Российское консульство в Харькове должны были покинуть три человека. Об этом сообщили собственные источники. Из служебного выхода выехали две машины с дипломатическими номерами. Заднее сиденье одной из них – доверху заполнено багажом.

Уехать должны были и со Львова до 18 часов вечера.

Контроль за тем оставили ли (территорию Украины – 24) МИД как таковой не осуществляет, не уполномочен осуществлять. Но есть информация от российской пресс-службы посольства, что они покинули уже территорию посольства и уехали,
– прокомментировала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

13 человек, которых 28 марта выдворили из страны, не просто российские дипломаты. По данным МИД, они работают на российские спецслужбы.

Дипломатические представительства – это именно то место, где, всем известно, под прикрытием работают разведчики и другие посланники. Я бы так сказал, ссыльные спецслужб того государства, которое имеет на нашей территории представителей. Я уверен, что из 10 человек 2-3 точно угадаем, что это разведчики,
– сказал экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Решение о выдворении Украина приняла в понедельник, 26 марта, однако не из-за войны на Донбассе, а в знак солидарности с другими государствами. Напомним, высылают российских дипломатов еще в 26-ти странах. Также представительство России сокращают и в НАТО. Так мир реагирует на отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. Местные эксперты уверяют, при нападении применили российское нервно-паралитическое вещество "Новичок".

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В российском МИДе уже назвали высылку дипломатов попыткой выслужиться перед своими западными покровителями и намекнули, что просто так это не оставят.

А пока Украина ждет официального подтверждения, что российские дипломаты, которых подозревают в работе на спецслужбы, уже в России.

Автор: Алексей Годзенко, Оксана Тропотяга
Теги: Высылка российских дипломатов Украина – Россия Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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