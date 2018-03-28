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Зібрали валізи і поїхали додому: Україна видворила 13 російських дипломатів

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У середу, 28 березня, російські дипломати, визнані персонами нон ґрата, мали залишити Україну. Виїжджали хто як: потягом або літаком. Частина – через кордон у Сумській області. Інші полетіли на батьківщину через білоруську столицю. Загалом українська влада видворила 13 російських дипломатів, які працювали в Києві, Харкові, Одесі і Львові.

Частина дипломатів з російського посольства у Києві, які у середу мали покинути Україну, помістились в одну машину. Скільки їх саме було – невідомо. І вже вони о 15:20 вони вилетіли зі столичного аеропорту імені Сікорського рейсом "Київ – Мінськ". Там вже пересіли на літак до Росії.

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Першими з України поїхали дипслужбовці одеського консультва. Дві персони нон ґрата виїхали машинами, кордон перетинали на Сумщині. Російське консульство у Харкові мало покинути троє осіб. Про це повідомили власні джерела. Зі службового виходу виїхали дві машини з дипломатичними номерами. Заднє сидіння однієї з них – доверху заповнено багажем.

Виїхати мали і зі Львова до 18 години вечора.

Контроль за тим чи покинули вони (територію України – 24) МЗС як такий не здійснює, не вповноважений здійснювати. Але є інформація від російської прес-служби посольства, що вони покинули вже територію посольства і від'їхали,
– прокоментувала речниця МЗС Мар'яна Беца.

13 осіб, яких 28 березня видворили з країни, не просто російські дипломати. За даними МЗС, вони працюють на російські спецслужби.

Дипломатичні представництва – це саме те місце, де, всім відомо, під прикриттям працюють розвідники і інші посланці. Я би так сказав, засланці спецслужб тієї держави, яка має на нашій території представників. Я певен, що з 10 людей 2-3 точно вгадаємо, що це розвідники,
– сказав екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

Рішення про випровадження Україна ухвалила у понеділок, 26 березня, проте не через війну на Донбасі, а у знак солідарності з іншими державами. Нагадаємо, висилають російських дипломатів ще у 26-ти країнах. Також представництво Росії скорочують і у НАТО. Так світ реагує на отруєння екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Британії. Тамтешні експерти запевняють, при нападі застосували російську нервово-паралітичну речовину "Новичок".

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У російському МЗС вже назвали вислання дипломатів спробою вислужитися перед своїми західними покровителями та натякнули, що просто так цього не залишать.

А поки Україна чекає офіційного підтвердження, що російські дипломати, яких підозрюють у роботі на спецслужби, вже у Росії.

Автор: Оксана Тропотяга, Олексій Годзенко
Теги: Новини України Україна – Росія Видворення російських дипломатів Новини політики
Джерело: 24 Канал
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