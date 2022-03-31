На собственном транспорте за день смогли эвакуироваться 1458 человек, – Верещук

Ирина Верещук рассказала результаты эвакуации 31 марта 2022 года по трем согласованным гуманитарным коридорам.

Согласно информации, на собственном транспорте до Запорожья доехали 1 458 человек.

Важно С третьей попытки гуманитарный конвой перемен попасть в Мелитополь

Известно, что из них 631 человек – из Мариуполя

Остальные 827 человек были жителями таких городов Запорожской области:

Бердянск,

Мелитополь,

Энергодар,

Пологи,

Орехов,

Гуляйполе

Васильевка.

Смотрите вечернее обращение Верещук за 31 марта