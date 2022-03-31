На собственном транспорте за день смогли эвакуироваться 1458 человек, – Верещук
31 марта 2022 , 22:01Читати новину українською
Ирина Верещук рассказала результаты эвакуации 31 марта 2022 года по трем согласованным гуманитарным коридорам.
Согласно информации, на собственном транспорте до Запорожья доехали 1 458 человек.
Важно С третьей попытки гуманитарный конвой перемен попасть в Мелитополь
Известно, что из них 631 человек – из Мариуполя
Остальные 827 человек были жителями таких городов Запорожской области:
- Бердянск,
- Мелитополь,
- Энергодар,
- Пологи,
- Орехов,
- Гуляйполе
- Васильевка.
Смотрите вечернее обращение Верещук за 31 марта