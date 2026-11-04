"Обслуживал первых лиц в России": СМИ раскрыли данные о вывезенном из Борщаговки

2 ноября в Петропавловской Борщаговке из пункта дислокации в больницу забрали 36-летнего Андрея Кулешова. Журналисты выяснили, что мужчина находился в СОЧ, а до 2022 года много лет жил и работал в России.

Как выяснило издание hromadske после беседы со свидетелями и сотрудниками правоохранительных органов, мужчину вывезла с территории пункта дислокации женщина в медицинской форме Валентина Молодая. Источники СМИ в армии и силовых структурах отметили, что мужчина ранее покинул воинскую часть.

Каковы подробности?

По словам министра внутренних дел Ивана Выгивского, всего из этого здания госпитализировали четырех бойцов. Двое из них находились в СОЧ, включая Кулешова, а еще двое были недавно мобилизованы и должны были вскоре отправиться на базовую общевойсковую подготовку.

Сама Валентина Молодая утверждает, что приехала по вызову родственницы военного, которая якобы увидела ее прямые трансляции в сети.

Я стояла на Майдане шесть дней. Отстаивала интересы, чтобы Конституция не была "заморожена"… Ко мне подошла девочка, которая поддержала меня, – одна. Потом она мне позвонила и сказала, что "у моей сестры находится мужчина там в состоянии… И каждый день привозят людей, вчера привезли с повязкой на голове",

– заявила она журналистам.

Жизнь в России и поездки за границу

Андрей Кулешов родился в Донецке и до 2014 года получал образование по специальности "программирование" в техникуме, местном университете и академии "Шаг". Также он работал инженером-программистом на Донецком городском молочном заводе № 2.

По данным аналитической платформы YouControl, в 2011 году Кулешов стал соучредителем общественной организации "Гражданская сила". Его партнер по этой структуре Константин Лавров впоследствии подвергся уголовному преследованию из-за протестов против коммерческой застройки в Донецке.

После начала вооруженной агрессии в 2014 году Кулешов уехал в Россию и работал официантом в заведении Accademia в Новороссийске. В своем резюме на российском ресурсе он особо выделил опыт "обслуживания мероприятий с участием звезд и первых лиц государства".

Данные из российских баз данных свидетельствуют, что в августе 2021 года его контакты фигурировали в заказах службы "Яндекс.Еда" на Рублевке в Подмосковье. В период с 2015 по 2021 год он как минимум 20 раз пересекал границу или линию с оккупированными территориями в обоих направлениях.

Мать мужчины Татьяна подтвердила следователям, что сын долгое время жил в России и вернулся в Украину в 2022 году. Она отметила, что не владеет подробностями его мобилизации и обстоятельствами пребывания в Петропавловской Борщаговке из-за длительного отсутствия связи.

Провокация под Киевом и избрание меры пресечения

Напомним, ранее мы писали, что возле арендованного военными здания вспыхнули беспорядки из-за ложных заявлений о якобы массовом удержании и избиении мобилизованных.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Валентине Молодой вручили уведомление о подозрениив препятствовании деятельности Сил обороны и несанкционированном распространении сведений о подразделениях. По информации прокуроров, подозреваемая также предлагала вывозить людей с военных объектов на спецтранспорте за 107 тысяч гривен.