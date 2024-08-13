Заехать в область может любой, нет полиции для проверки. Депутат госдумы заявил, что в Москву вход свободный, информирует 24 Канал.

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Провал Путина на Курщине

В зоне боевых действий, там, где власть переживает за своих граждан и заботится об их безопасности, были бы блокпосты, предупредительные знаки, усиленная оборона и осмотр транспортных средств на выезде и въезде. Однако на Курщине это все выглядит по-другому.

Гурулев в эфире рассказал, что ездил в город Льгов Курской области, где паники абсолютно нет, только "волнение" среди местных жителей. Он приехал с оружием, его нигде и никто не остановил на проверку.

Вот линия фронта, спокойно приехал, прошел по городу и поехал обратно. Никого нет, до Москвы дошел – никого. Вчера подъезжаю домой, останавливают, машут палкой и спрашивают, как дела. Нормально дела, вот туда бы их всех. Хорошо, что ввели хоть КТО (режим контртеррористической операции в России – 24 Канал). Нужно изолировать зону боевых действий,

– разозлился депутат госдумы.

Кроме этого, Гурулев запаниковал, ведь любой может сесть в машину с российскими номерами и легко, без проблем доехать из Курщины в Москву.