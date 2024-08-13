Заїхати в область може будь-хто, немає поліції для перевірки. Депутат держдуми заявив, що до Москви вхід вільний, інформує 24 Канал.

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Провал Путіна на Курщині

В зоні бойових дій, там, де влада переживає за своїх громадян та дбає про їхню безпеку, були б блокпости, попереджувальні знаки, посилена оборона та огляд транспортних засобів на виїзді та в'їзді. Однак на Курщині це все виглядає по-іншому.

Гурульов в ефірі розповів, що їздив у місто Льгов Курської області, де паніки абсолютно немає, лише "схвилювання" серед місцевих мешканців. Він приїхав зі зброєю, його ніде та ніхто не зупинив на перевірку.

От лінія фронту, спокійно приїхав, пройшов по місту та поїхав назад. Нікого немає, до Москви дійшов – нікого. Вчора під'їжджаю додому, зупиняють, махають палкою і питають, як справи. Нормально справи, от туди би їх всіх. Добре, що ввели хоч КТО (режим контртерористичної операції в Росії – 24 Канал). Потрібно ізолювати зону бойових дій,

– розізлився депутат держдуми.

Крім цього, Гурульов запанікував, адже будь-хто може сісти в машину з російськими номерами та легко, без проблем доїхати з Курщини до Москви.