Командующий Национальной гвардией прибыл на место событий в Петропавловскую Борщаговку

В Петропавловской Борщаговке к зданию, где нибито удерживают людей, прибыл командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. По предварительным данным, четырех человек доставили в больницу, а на месте продолжается выяснение всех обстоятельств.
О ситуации на месте происшествия сообщило агентство УНИАН.
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По словам Пивненко, из дома в Петропавловской Борщаговке вывезли четырех человек. Очевидцы утверждают, что видели, что людей якобы выводили из помещения.
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