Командувач Нацгвардії прибув на місце подій до Петропавлівської Борщагівки

Про ситуацію на місці події повідомив УНІАН.

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Півненко прибув до місця події та намагався поспілкуватися з натовпом. За його словами, з будинку в Петропавлівській Борщагівці вивезли до лікарні чотирьох військових, які були у СЗЧ. Решта чоловіків, які перебувають там – військовослужбовці Нацгвардії, додав він.

Очевидці стверджують, що бачили як людей начебто виводять із приміщення.

Видання передає, що присутні запитують, чому в деяких людей буцімто синці під очима та сліди побоїв, звинувачують людей на території будинку в катуваннях і вимагають звільнити всіх нібито утримуваних там.

За словами медика, яка вийшла з будівлі, всередині начебто можуть перебувати приблизно 25 осіб, пишуть в мережі.

Нацгвардійці біля будинку у Петропавлівській Борщагівці: дивіться відео 24 Каналу