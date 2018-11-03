События на оккупированном Донбассе – следующий шаг в распаде Российской империи, – Лозница

Режиссер фильма "Донбасс" Сергей Лозница считает, что действующие события на оккупированном Донбассе являются следующим шагом в распаде Российской империи. По его словам, сам процесс начался еще 100 лет назад.

Об этом режиссер фильма "Донбасс" Сергей Лозница заявил в комментарии ресурса ZN.UA.

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По его словам, то, что произошло на оккупированной территории Донбасса, и то, как это происходило, может произойти где угодно на постсоветском пространстве.

"Я вижу эти события на Донбассе как следующий шаг в распаде Российской империи. И распад этот продолжается вот уже сто лет. Когда распался СССР, элита страны вынуждена была решать те же вопросы, которые не были решены в 1917 году. Вот мы в этой исторической точке и продолжаем топтаться. И решения нет. И даже понимания, что нужно делать, нет". - отметил он.

В то же время художник добавляет, если вы не хотите, чтобы этой опухолью покрылась вся страна, нужно хотя бы то, что происходит, описать и затем над этим думать.

К слову, в Москве первые показы фильма "Донбасс" так и не состоялись якобы по техническим причинам.