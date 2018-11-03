01:22
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      События на оккупированном Донбассе – следующий шаг в распаде Российской империи, – Лозница

      133 Читати новину українською
      То, что и как произошло на оккупированной территории Донбасса, может произойти где угодно на постсоветском пространстве, – Лозница
      То, что и как произошло на оккупированной территории Донбасса, может произойти где угодно на постсоветском пространстве, – Лозница / Кадр из фильма "Донбасс"

      Режиссер фильма "Донбасс" Сергей Лозница считает, что действующие события на оккупированном Донбассе являются следующим шагом в распаде Российской империи. По его словам, сам процесс начался еще 100 лет назад.

      Об этом режиссер фильма "Донбасс" Сергей Лозница заявил в комментарии ресурса ZN.UA.

      Читайте также: Фильм "Донбасс" претендует на "Оскар": что стоит знать о громкой украинской ленте

      По его словам, то, что произошло на оккупированной территории Донбасса, и то, как это происходило, может произойти где угодно на постсоветском пространстве.

      "Я вижу эти события на Донбассе как следующий шаг в распаде Российской империи. И распад этот продолжается вот уже сто лет. Когда распался СССР, элита страны вынуждена была решать те же вопросы, которые не были решены в 1917 году. Вот мы в этой исторической точке и продолжаем топтаться. И решения нет. И даже понимания, что нужно делать, нет". - отметил он.

      В то же время художник добавляет, если вы не хотите, чтобы этой опухолью покрылась вся страна, нужно хотя бы то, что происходит, описать и затем над этим думать.

      К слову, в Москве первые показы фильма "Донбасс" так и не состоялись якобы по техническим причинам.

      Теги: Новости Украины История Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 ноября: встреча Порошенко с Варфоломеем и Эрдоганом, авиакатастрофа в Египте
      3 ноября , 22:05 Главные новости 3 ноября: встреча Порошенко с Варфоломеем и Эрдоганом, авиакатастрофа в Египте
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 ноября , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      3 ноября , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      3 ноября , 20:15 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 ноября , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук