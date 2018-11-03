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      Події на окупованому Донбасі – наступний крок у розпаді Російської імперії, – Лозниця

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      Те, що і як сталося на окупованій території Донбасу, може статися де завгодно на пострадянському просторі, – Лозниця
      Те, що і як сталося на окупованій території Донбасу, може статися де завгодно на пострадянському просторі, – Лозниця / Кадр з фільму "Донбас"

      Режисер фільму "Донбас" Сергій Лозниця вважає, що чинні події на окупованому ДОнбасі є наступним кроком у розпаді Російської імперії. За його словами, сам процес розпочався ще 100 років тому.

      Про це режисер фільму "Донбас" Сергій Лозниця заявив у коментарі ресурсу ZN.UA.

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      За його словами, те, що сталося на окупованій території Донбасу, та те, як це відбувалося, може статися будь-де на пострадянському просторі.

      "Я бачу ці події на Донбасі як наступний крок у розпаді Російської імперії. І розпад цей триває ось уже сто років. Коли розпався СРСР, еліта країни змушеною була вирішувати ті ж питання, які не було вирішено в 1917 році. Ось ми в цій історичній точці і продовжуємо тупцювати. І рішення немає. І навіть розуміння, що потрібно робити, немає", – зауважив він.

      Водночас митець додає, якщо ви не хочете, щоб цією пухлиною покрилася вся країна, потрібно хоча б те, що відбувається, описати та потім над цим думати.

      До слова, у Москві перші покази фільму "Донбас" так і не відбулися нібито з технічних причин.

      Теги: Новини політики Новини України Історія Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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