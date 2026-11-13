"Если человека приняли как собаку, он уйдет в СОЧ": командир ДШВ об отношении к новобранцам

Отношение к новобранцам с первых дней службы влияет на их мотивацию, доверие к командирам и готовность выполнять боевые задачи. Ненадлежащие условия, плохое обеспечение и равнодушие командования могут стать одной из причин самовольного оставления части.

Об этом во время встречи командования Десантно-штурмовых войск с журналистами рассказал командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Егор Ноздряков.

Почему отношение к новобранцам влияет на СОЧ?

По словам командира, работа с новым пополнением должна начинаться не только с боевой подготовки, но и с обеспечения базовых потребностей военнослужащих.

Вновь прибывшие бойцы должны иметь надлежащие условия проживания, экипировку, питание и чувствовать внимание со стороны командования.

Это человеческое отношение к новобранцам. Вот что самое главное,

– отметил военный.

Он пояснил, что надлежащее обеспечение и качественная подготовка помогают военным почувствовать уверенность в своих командирах. А равнодушие и отсутствие поддержки могут привести к потере доверия.

По словам Ноздрякова, если после прибытия в подразделение человека фактически оставляют на произвол судьбы, он может решить самовольно покинуть воинскую часть.

Командир подчеркнул, что важную роль играют не только бытовые условия, но и личное общение с новобранцами, а также полноценная боевая подготовка.

Именно должное отношение, поддержка командиров и готовность подразделения работать с новым пополнением помогают сформировать доверие и сплоченность между военнослужащими.

Напомним, ранее военный омбудсман Ольга Решетилова объясняла, что одной из причин СОЧ являются проблемы с коммуникацией между военнослужащими и командованием. Также среди факторов она называла страх смерти, потребность в лечении и сложности с получением медицинской помощи. В то же время, по ее словам, количество случаев самовольного оставления частей часто растет вместе с интенсивностью боевых действий.