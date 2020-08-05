В Сочи медведи загрызли ребенка: животных застрелили, чтобы достать тело
В частном зоопарке Сочи 11-летний мальчик подошел вплотную к вольеру медведей. Хищники напали на него и растерзали. Чтобы достать тело ребенка, двоих медведей застрелили.
Медведи загрызли ребенка
Трагический инцидент произошел в зверинце Сочи, сообщает телеграм-канал "Типичный Сочи".
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Пришлось застрелить двоих медведей, которые загрызли 11-летнего мальчика в своем вольере,
– говорится в сообщении.
По информации канала, животных не могли успокоить для того, чтобы забрать тело ребенка. Поэтому прибегли к таким мерам.
Как все произошло
Издание "Кубань 24" уточняет, что мальчик гулял возле реки и зашел на частную базу, где был вольер с медведями.
Ребенок вплотную подошел к хищникам. Животные встревожились и напали. Очевидцы рассказали, что с мальчиком были его друзья, однако они не смогли его спасти.
Что говорит власть
После трагического инцидента местные власти распорядились проверить все базы отдыха и кемпинги на соответствие требованиям безопасности.
Там отметили, что недопустимым является нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов.
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