У Сочі ведмеді загризли дитину: тварин застрелили, аби дістати тіло
У приватному зоопарку Сочі 11-річний хлопчик підійшов впритул до вольєру ведмедів. Хижаки напали на нього і роздерли. Аби дістати тіло дитини, двох ведмедів застрелили.
Ведмеді загризли дитину
Трагічний інцидент трапився у звіринці Сочі, повідомляє телеграм-канал "Типовий Сочі".
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Довелося застрелили двох ведмедів, які загризли 11-річного хлопчика у своєму вольєрі,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією каналу, тварин не могли заспокоїти для того, аби забрати тіло дитини. Тому вдалися до таких заходів.
Як все сталося
Видання "Кубань 24" уточнює, що хлопчик гуляв поблизу річки й зайшов на приватну базу, де був вольєр з ведмедями.
Дитина впритул підійшла до хижаків. Тварин стривожилися і напали. Очевидці розповіли, що з хлопчиком були його друзі, однак вони не змогли його врятувати.
Що каже влада
Після трагічного інциденту місцева влада розпорядилася перевірити всі бази відпочинку і кемпінги на відповідність вимогам безпеки.
Там зазначили, що неприпустимим є перебування хижих тварин в приватних володіннях, які приймають відвідувачів і туристів.
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