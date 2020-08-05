У приватному зоопарку Сочі 11-річний хлопчик підійшов впритул до вольєру ведмедів. Хижаки напали на нього і роздерли. Аби дістати тіло дитини, двох ведмедів застрелили.

Ведмеді загризли дитину

Трагічний інцидент трапився у звіринці Сочі, повідомляє телеграм-канал "Типовий Сочі".

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Довелося застрелили двох ведмедів, які загризли 11-річного хлопчика у своєму вольєрі,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією каналу, тварин не могли заспокоїти для того, аби забрати тіло дитини. Тому вдалися до таких заходів.

Як все сталося

Видання "Кубань 24" уточнює, що хлопчик гуляв поблизу річки й зайшов на приватну базу, де був вольєр з ведмедями.

Дитина впритул підійшла до хижаків. Тварин стривожилися і напали. Очевидці розповіли, що з хлопчиком були його друзі, однак вони не змогли його врятувати.

Що каже влада

Після трагічного інциденту місцева влада розпорядилася перевірити всі бази відпочинку і кемпінги на відповідність вимогам безпеки.

Там зазначили, що неприпустимим є перебування хижих тварин в приватних володіннях, які приймають відвідувачів і туристів.

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