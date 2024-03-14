Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, огонь вспыхнул в районе аэропорта в Сочи, передает 24 Канал.
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В Сочи был "плановый пожар" на аэропорту
Российские паблики 13 марта распространяли в сети информацию, что "что-то происходит в Сочи". На видео, опубликованные россиянами, можно увидеть большой столб черного дыма, который видели в районе аэропорта.
В Сочи дым видел весь город: смотрите видео
Граждане страны-агрессора предполагали, что мог гореть очередной самолет россиян. Однако в российском МЧС и в самом аэропорту заявили, что "пожар запланирован, это учения".
В Сочи был "плановый пожар" в районе аэропорта: смотрите видео
В самом российском министерстве заявляли, что, мол, дым, что можно увидеть на территории аэропорта, является якобы "результатом учебных мероприятий, которые проводят аварийно-спасательные службы аэропорта совместно с подразделениями МЧС города".
Там также подчеркнули, что вспышка, которую видели местные жители, является якобы "спланированной для отработки тушения пожара".
В Белгороде было громко и неспокойно
- Российские пропагандисты сообщили, что утром 14 марта Белгород подвергся массированному обстрелу. В результате атаки, по словам россиян, есть прилеты по легковому автомобилю и нескольким домам.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что якобы над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО". По словам россиянина, якобы сбито 8 воздушных целей на подлете к городу.
- Кроме того, по словам Гладкова, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине в Белгороде.
- Россияне в телеграм-каналах выложили много фото и видео со взрывами и дымом в небе. Также есть фото с металлическими обломками, которые нашли жители.
- Кроме того, граждане страны-агрессора сообщают, что 14 марта в районе Кварцевой горы в Магаданской области упал вертолет Ми-8 с вахтовиками. На борту находились люди, есть погибшие и пострадавшие.