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      Кабмин принял постановление о социальном жилье: кто сможет его получить

      - Читати новину українською
      Кабмин принял постановление о социальном жилье в Украине / armyinform.com.ua

      Кабинет Министров 19 февраля одобрил постановление о социальном жилье в Украине. Теперь украинцы, которые имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут встать на социальный квартирный учет и получить социальное жилье.

      Кабмин своим постановлением внес изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья, сообщили в Минсоцполитики. Согласно действующим нормам, величина стоимости аренды жилья определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.

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      На сегодня существует существенная разница в цене аренды койко-места в общежитии (570 гривен) и комнаты или квартиры (от 3 тысяч и 5 тысяч 900 гривен соответственно).

      Так, при доходе в размере минимальной зарплаты (4 тысячи 723 гривны) или минимальной пенсии (1 тысяча 638 гривен) нельзя было встать на социальный квартирный учет. Ведь такой доход позволял арендовать койко-место в общежитии. В то же время такой доход не позволял арендовать комнату/квартиру или дом.

      Что изменится

      Однако теперь те, кто нуждается в соцзащите и имеют недостаточный для приобретения или аренды жилья доход, смогут встать на социальный квартирный учет и дальнейшем получить социальное жилье.

      Кого коснутся изменения

      Изменения коснутся тех, для кого социальное жилье является единственным местом проживания и у кого среднемесячный доход ниже величины опосредованной стоимости аренды жилья и прожиточного минимума.

      В основном это:

      • дети-сироты;
      • люди с инвалидностью;
      • люди, чье жилье признано непригодным для проживания;
      • многодетные и молодые семьи;
      • пенсионеры;
      • переселенцы, чье жилье разрушено в результате вооруженной агрессии России.

      Что относится к социальному жилью в Украине

      В Украине к социальному принадлежит жилье всех форм собственности (кроме социальных общежитий) из жилого фонда социального назначения. Жилье бесплатно предоставляется нуждающимся в соцзащите, на основании договора найма на определенный срок.

      • Социальное общежитие – социальное жилье, которое предоставляют на время пребывания на социальном квартирном учете при условии, что такое жилье является единственным местом проживания.
      • Социальный квартирный учет – учет граждан Украины, которые пользуются правом на социальное жилье и находятся в очереди на его получение.
      • Жилищный фонд социального назначения – совокупность социального жилья, предоставляемого тем, кто в соответствии с законом нуждается в соцзащите.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Общежития Министерство социальной политики Рынок недвижимости Аренда недвижимости Новости недвижимости
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