Кабмин принял постановление о социальном жилье: кто сможет его получить

Кабинет Министров 19 февраля одобрил постановление о социальном жилье в Украине. Теперь украинцы, которые имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут встать на социальный квартирный учет и получить социальное жилье.

Кабмин своим постановлением внес изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья, сообщили в Минсоцполитики. Согласно действующим нормам, величина стоимости аренды жилья определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.

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На сегодня существует существенная разница в цене аренды койко-места в общежитии (570 гривен) и комнаты или квартиры (от 3 тысяч и 5 тысяч 900 гривен соответственно).

Так, при доходе в размере минимальной зарплаты (4 тысячи 723 гривны) или минимальной пенсии (1 тысяча 638 гривен) нельзя было встать на социальный квартирный учет. Ведь такой доход позволял арендовать койко-место в общежитии. В то же время такой доход не позволял арендовать комнату/квартиру или дом.

Что изменится

Однако теперь те, кто нуждается в соцзащите и имеют недостаточный для приобретения или аренды жилья доход, смогут встать на социальный квартирный учет и дальнейшем получить социальное жилье.

Кого коснутся изменения

Изменения коснутся тех, для кого социальное жилье является единственным местом проживания и у кого среднемесячный доход ниже величины опосредованной стоимости аренды жилья и прожиточного минимума.

В основном это:

дети-сироты;

люди с инвалидностью;

люди, чье жилье признано непригодным для проживания;

многодетные и молодые семьи;

пенсионеры;

переселенцы, чье жилье разрушено в результате вооруженной агрессии России.

Что относится к социальному жилью в Украине

В Украине к социальному принадлежит жилье всех форм собственности (кроме социальных общежитий) из жилого фонда социального назначения. Жилье бесплатно предоставляется нуждающимся в соцзащите, на основании договора найма на определенный срок.