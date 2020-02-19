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      Кабмін схвалив постанову про соціальне житло: хто зможе його отримати

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      Кабмін схвалив постанову про соціальне житло в Україні / armyinform.com.ua

      Кабінет Міністрів 19 лютого схвалив постанову про соціальне житло в Україні. Тепер українці, які мають недостатній для покупки або оренди житла дохід, зможуть стати на соціальний квартирний облік та отримати соціальне житло.

      Кабмін своєю постановою вніс зміни до Порядку визначення опосередкованої вартості оренди житла, повідомили в Мінсоцполітики. Згідно з чинними нормами, величина вартості оренди житла визначається на підставі щомісячних даних про мінімальний розмір плати за оренду квадратного метра кімнати в гуртожитку.

      Читайте також: На житло чекають 48 тисяч військових: Міноборони хоче за раз вирішити це питання

      На сьогодні існує суттєва різниця в ціні оренди ліжко-місця в гуртожитку (570 гривень) і кімнати або квартири (від 3 тисяч і 5 тисяч 900 гривень відповідно).

      Так, при доході в розмірі мінімальної зарплати (4 тисячі 723 гривні) або мінімальної пенсії (1 тисячі 638 гривень) не можна було стати на соціальний квартирний облік. Адже такий дохід дозволяв орендувати ліжко-місце в гуртожитку. Водночас такий дохід не дозволяв орендувати кімнату/квартиру або будинок.

      Що зміниться

      Проте тепер ті, хто потребує соцзахисту та мають недостатній для придбання або оренди житла дохід, зможуть стати на соціальний квартирний облік та надалі отримати соціальне житло.

      Кого торкнуться зміни

      Зміни торкнуться тих, для кого соціальне житло є єдиним місцем проживання і в кого середньомісячний дохід нижчий від величини опосередкованої вартості оренди житла та прожиткового мінімуму.

      Здебільшого це:

      1. діти-сироти;
      2. люди з інвалідністю;
      3. люди, чиє житло визнане непридатним для проживання;
      4. багатодітні та молоді сім’ї;
      5. пенсіонери;
      6. переселенці, чиє житло зруйноване внаслідок збройної агресії Росії.

      Що належить до соціального житла в Україні

      В Україні до соціального належить житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соцпризначення. Житло безоплатно надається тим, хто потребує соцзахисту, на підставі договору найму на певний строк.

      • Соціальний гуртожиток – соціальне житло, яке надають на час перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем проживання.
      • Соціальний квартирний облік – облік громадян України, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання.
      • Житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається тим, хто відповідно до закону потребує соцзахисту.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Гуртожитки Міністерство соціальної політики Ринок нерухомості Оренда нерухомості Новини нерухомості Новини політики
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