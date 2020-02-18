На житло чекають 48 тисяч військових: Міноборони хоче за раз вирішити це питання

Заступник міністра оборони України Олексій Марценюк розповів, що нині у черзі за житлом очікують близько 48 тисяч військовослужбовців. Міністерство планує перевірити, хто з них має на це законні підстави, і вже найближчим часом закрити це питання.

У Міноборони вже проводили розрахунок, скільки і які для цього потрібні ресурси, скільки треба часу, розповів Марценюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Для цього буде задіяне бюджетне фінансування, надлишкове майно, інвестиційні механізми тощо. Потрібно розрахувати, чи зможемо ми за п'ять років – це наша амбітна мета – розв'язати питання квартирної черги,

– розповів заступник міністра оборони.

За його словами, житло отримають лише ті військові, які справді його потребують. Нині ж триває перевірка черги і переведення усіх даних в електронну форму.

"Ми вже почали перевірку, діджиталізуємо нашу чергу. Працює ціла команда, яка цим займається. Фактично, ми "електронізуємо" квартирні справи, робимо сам процес більш ефективним, щоб квартирна справа людини один раз була занесена в базу і була доступна з будь-якого гарнізону", – пояснив Олексій Марценюк.

Втім Міністерство оборони планує відмовитися від системи черг на житло. Причина проста – така радянська практика давно є застарілою.

Ми говоримо про депозитно-монетарну програму. Це означає, що військовослужбовцю будуть нараховуватися конкретні гроші, які потім можна буде використати на купівлю житла чи заставу для іпотеки,

– заявив урядовець.

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Резюмуючи, він наголосив, що Міністерство оборони планує рухатися у напрямку більш гнучкого забезпечення військових. Наприклад, на випадок, якщо своє житло у них вже є.

Скільки грошей держава виділяє на житло для військових?У державному бюджеті України на 2019 рік на армію було передбачено 102 мільярди 400 мільйонів гривень. Втім з цієї суми лише 830 мільйонів – на житлове забезпечення військових.



У бюджеті на 2020 рік видатки на оборонну сферу відчутно зросли – до 130 мільярдів гривень.