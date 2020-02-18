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      На жилье ждут 48 тысяч военных: Минобороны хочет за раз решить этот вопрос

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      Минобороны хочет за 5 лет предоставить жилье всем военным, которые в нем нуждаются / фото: Минобороны

      Заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк рассказал, что сейчас в очереди за жильем ожидают около 48 тысяч военнослужащих. Министерство планирует проверить, кто из них имеет на это законное право, и уже в ближайшее время закрыть этот вопрос.

      В Минобороны уже проводили расчет, сколько и какие для этого нужны ресурсы, сколько нужно времени, рассказал Марценюк в интервью "Радио Свобода".

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      Для этого задействовано бюджетное финансирование, избыточное имущество, инвестиционные механизмы и тому подобное. Нужно рассчитать, сможем ли мы за пять лет – это наша амбициозная цель – решить вопрос квартирной очереди,
      – рассказал заместитель министра обороны.

      По его словам, жилье получат только те военные, которые действительно в нем нуждаются. Сейчас же идет проверка очереди и перевод всех данных в электронную форму.

      "Мы уже начали проверку, диджитализируем нашу очередь. Работает целая команда, которая этим занимается. Фактически, мы "електронизируем" квартирные дела, делаем сам процесс более эффективным, чтобы квартирное дело человека один раз было занесено в базу и было доступно с любого гарнизона", – пояснил Алексей Марценюк.

      Впрочем Министерство обороны планирует отказаться от системы очередей на жилье. Причина проста – такая советская практика давно устарела.

      Мы говорим о депозитно-монетарную программу. Это означает, что военнослужащему будут начисляться конкретные деньги, которые потом можно будет использовать на покупку жилья или залог для ипотеки,
      – заявил чиновник.

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      Резюмируя, он подчеркнул, что Министерство обороны планирует двигаться в направлении более гибкого обеспечения военных. Например, в случае, если свое жилье у них уже есть.

      Сколько денег государство выделяет на жилье для военных? В государственном бюджете Украины на 2019 на армию было предусмотрено 102 миллиарда 400 миллионов гривен. Однако с этой суммы только 830 миллионов – на жилищное обеспечение военнослужащих.

      В бюджете на 2020 год расходы на оборонную сферу ощутимо выросли – до 130 миллиардов гривен.

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      17 февраля
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Міністерство оборони України Новости Украины Новости политики
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