Социальные инвестиции – это прежде всего забота о людях: "Метинвест" презентовал свои проекты

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест с начала пандемии коронавируса бесплатно обеспечивала медицинским кислородом больницы Мариуполя, а сейчас доставляет его в больницы разных регионов страны. Один из лидеров устойчивого развития в Украине презентовал свои проекты в социальной сфере.

По словам директора департамента регионального развития компании Александра Вишнякова, "Метинвест" как крупнейший горно-металлургический украинский комплекс, группа компаний, не может оставаться в стороне, и их социальные инвестиции – это прежде всего забота о людях.

Мы не ставим себе главной целью количество производимой стали, для нас не является показателем достижение определенных финансовых цифр. Люди прежде всего,

– подчеркнул Вишняков.

Представители компании сообщили, что и в дальнейшем будут поставлять кислород на запрос медиков в разные регионы Украины. Только в прошлом году "Метинвест" выделил 6 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Директор департамента отметил, что за помощью с кислородом к ним обратилась и власти, и медики, поэтому в октябре Группа "Метинвест" активно поставляла кислород в больницы разных областей.

"В октябре – месяце, когда произошел на рынке дефицит кислорода и рост заболеваемости, мы начали получать обращения от власти, мы начали получать обращения от медиков, все просили помочь кислородом. И за октябрь мы поставили 1740 тонн жидкого кислорода. Всего с начала года в государственные больницы бесплатно было поставлено кислорода более 4 тысяч тонн, и более 200 куб. м газообразного кислорода", – отчитался Вишняков.