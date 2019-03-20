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      Социологи: Гриценко побеждает во втором туре и Порошенко, и Тимошенко

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      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Если Анатолий Гриценко попадает во второй тур выборов президента, то он побеждает со значительным отрывом и Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

      Такие данные получены по результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко с 11 по 18 марта.

      Согласно исследованию, в случае выхода во второй тур Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко лидер "Гражданской позиции" получит 27,7%, лидер "Батькивщины" – 22,9%.

      Если во втором туре оказываются Гриценко и Порошенко, то разрыв между ними достигает более 15%. Действующий президент, согласно опросу, получает 16,4%, лидер "Гражданской позиции" – 33%.

      В ходе социологического исследования было опрошено 2047 респондентов. Статистическая погрешность выборки – не более 2,2%.

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости Социологическое исследование рейтинги Анатолий Гриценко Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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