14:11
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Соціологи: Гриценко перемагає у другому турі і Порошенка, і Тимошенко

      822 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Якщо Анатолій Гриценко потрапляє у другий тур виборів президента, то він перемагає зі значним відривом і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.

      Такі дані отримані за результатами опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка з 11 по 18 березня.

      Згідно із дослідженням, у разі виходу в другий тур Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко лідер "Громадянської позиції" отримає 27,7%, лідерка "Батьківщини"  22,9%.

      Якщо у другому турі опиняються Гриценко та Порошенко, то розрив між ними досягає більше 15%. Чинний президент, згідно із опитуванням, отримує 16,4%, лідер "Громадянської позиції" 33%.

      В ході соціологічного дослідження було опитано 2047 респондентів. Статистична похибка вибірки не більше 2,2%.

      blog_ava
      Королева Єлизавета ІІ обирає незвичні парасольки: яскрава фотопідбірка
      сьогодні
      6837
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Анатолій Гриценко Рейтинги Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      сьогодні , 14:00 "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      Леонід Остальцев 73
      Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      сьогодні , 13:43 Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      306
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сьогодні , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1619
      Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      сьогодні , 10:51 Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      Ірина Поліщук 4307
      Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      сьогодні , 10:01 Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      Все про здоров'я 1687
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук