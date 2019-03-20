Соціологи: Гриценко перемагає у другому турі і Порошенка, і Тимошенко

Якщо Анатолій Гриценко потрапляє у другий тур виборів президента, то він перемагає зі значним відривом і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.

Такі дані отримані за результатами опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка з 11 по 18 березня.

Згідно із дослідженням, у разі виходу в другий тур Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко лідер "Громадянської позиції" отримає 27,7%, лідерка "Батьківщини" – 22,9%.

Якщо у другому турі опиняються Гриценко та Порошенко, то розрив між ними досягає більше 15%. Чинний президент, згідно із опитуванням, отримує 16,4%, лідер "Громадянської позиції" – 33%.

В ході соціологічного дослідження було опитано 2047 респондентів. Статистична похибка вибірки – не більше 2,2%.