Социологи уличили "112 канал Украина" в манипуляциях и пригрозили ему закрытием

Коллектив фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива заявил о манипулятивном использовании "112 каналом" результатов его исследований. При этом в фонде заявили о возможности инициирования закрытия телеканала.

Соответствующее заявление распространено фондом.

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Так, авторы заявления пояснили, что 6 сентября на телеканале "112 Украина" после блока теленовостей в 21:20 в рубрике "Эпизод" со ссылкой на пресс-конференцию фонда "Демократические инициативы" прозвучало несколько ложных утверждений. Так, ссылаясь на социологический опрос фонда "ДИ" и "Центра Разумкова", в эфире телеканала утверждалось, что последние результаты общественного мнения "свидетельствуют о росте популярности партии "За жизнь".

На самом деле, как показывают данные опросов, никакого "роста популярности партии "За жизнь!" не происходит: в декабре 2017 года за нее были готовы проголосовать 6,7% населения, в мае 2018 года – 6,0%, в августе 2018 года – 6,1%. Не вырос также и президентский рейтинг Рабиновича: в декабре 2017 года – 5,8%, в августе 2018 года – 5,3%. Не выросли и рейтинги доверия к Рабиновичу: в декабре 2017 года он составил 17,8%, в августе 2018 – 15,6%,

– пояснили в фонде.

Там подчеркнули, что нет никаких оснований утверждать на основе исследований фонда о "росте популярности партии "За жизнь!"

"Так же манипуляцией является утверждение со ссылкой на наши исследования, что "все большее количество украинцев считают, что мира можно достичь путем договоренностей и компромиссов". При этом сознательно опускается важная деталь: да, большинство за мир, но "мир любой ценой" принимают менее 29% украинцев, а 51% – "за компромиссы, но не за любые", – отметили в фонде.

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Также отмечается, что согласно результатам опросов, для большинства граждан Украины не приемлемы те компромиссы, которых хочет Кремль: особый статус оккупированных территорий, выборы в нынешних условиях неконтролируемости Украиной территорий, общая амнистия и тому подобное.

"Ну, а что касается слов Рабиновича о том, какой "лучший переговорщик Медведчук", свидетельствует доверие к нему граждан: в декабре 2017 года полное и подавляющее доверие к Медведчуку выразили 5,3% украинцев, в августе 2018 года – 5,2%", – говорится в сообщении фонда.

Таким образом, показанный сюжет на телеканале "112 Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива является сознательной манипуляцией. Мы требуем соответствующих опровержений и предупреждаем телеканал, что в случае подобного использования данных наших исследований, будем вынуждены обратиться в национальный Совет Украины по вопросам радио и телевидения относительно отзыва лицензии за распространение неправдивой информации. То же касается и других средств массовой информации,

– предупредил фонд.

Отметим, новость о "росте количества украинцев, которые поддерживают достижение мира на Донбассе путем договоренностей и компромиссов", доступна на сайте "112 канала".