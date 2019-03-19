Социология показывает, что от Порошенко уходят сторонники, – политолог

На фоне скандала с хищением оборонных бюджетов с участием ближайшего окружения Петра Порошенко, антирейтинг действующего главы государства начал расти и он не сможет выиграть выборы честно.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Андрей Золотарев.

"На фоне "свинарчукгейта" и фактического провала регионального тура наметилась негативная динамика, растет антирейтинг. За две недели до выборов уже ясно: Порошенко не сможет выиграть их честно. В его активе пока есть административный ресурс, прямой подкуп избирателей, фальсификации на участках", – заявил Андрей Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что, согласно данным соцопросов, сторонники Порошенко идут к Зеленскому, Гриценко и Тимошенко. Те же, кто остается верными действующему президенту, будут голосовать за него, "чтобы не стало хуже". Однако, по мнению Андрея Золотарева, второй срок Порошенко – "это и есть "хуже".

"Уже сегодня ясно: "просто так" он власть сохранить не сможет, у президента с "нулевой" легитимностью стабильности не будет, доверия к нему не будет, как в стране, так и за ее пределами", – отметил эксперт.

Он также добавил, что Зеленский, который является лидером гонки, сохраняет отрыв от конкурентов, и имеет самый низкий антирейтинг, а количество тех, кто верит в его победу, растет.