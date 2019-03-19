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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Соціологія показує, що від Порошенка йдуть прихильники, – політолог

      417 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / znaj.ua

      На тлі скандалу з розкраданням оборонних бюджетів за участю найближчого оточення Петра Порошенка, антирейтинг чинного голови держави почав зростати і він не зможе виграти вибори чесно.

      Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Андрій Золотарьов.

      "На тлі "свинарчукгейту" та фактичного провалу регіонального туру намітилася негативна динаміка, зростає антирейтинг. За два тижні до виборів уже ясно: Порошенко не зможе виграти їх чесно. В його активі поки що є адміністративний ресурс, прямий підкуп виборців, фальсифікації на дільницях", – заявив Андрій Золотарьов.

      Експерт підкреслив, що, згідно з даними соцопитувань, прихильники Порошенка йдуть до Зеленського, Гриценка та Тимошенко. Ті ж, хто залишається вірними чинному президентові, голосуватимуть за нього, "щоб не стало гірше". Однак, на думку Андрія Золотарьова, другий термін Порошенка – "це і є "гірше".

      "Уже сьогодні ясно: "просто так" він владу зберегти не зможе, у президента з "нульовою" легітимністю стабільності не буде, довіри до нього не буде, як у країні, так і за її межами", – відзначив експерт.

      Він також додав, що Зеленський, який є лідером перегонів, зберігає відрив від конкурентів і має найнижчий антирейтинг, а кількість тих, хто вірить у його перемогу, зростає.

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      Теги: Новини політики Соціологічне дослідження Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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