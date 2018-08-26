Соцзащита украинских военных возрастет: Порошенко подписал соответствующий закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции Объединенных сил (этим Законом, – ред.). В то же время гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И сегодня, я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направлении,

– заявил Порошенко.

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Отметим, что цель закона – обеспечение комплексного урегулирования вопроса социальной защиты граждан, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий .



Реализация закона позволит участникам ООС получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий.