Вступление Украины в ЕС и НАТО: Порошенко готовит важный законопроект

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что к началу 9-й сессии Верховной Рады намерен внести законопроект, который закрепляет в Конституции стремление государства присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО.

Об этом глава государства сказал во время военного парада в Киеве по случаю 27-летия независимости Украины.

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Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. И к открытию осенней сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект,

– подчеркнул Порошенко.

В частности, украинский президент подчеркнул, что политики "и днем, и ночью" будут делать все, чтобы этот законопроект принять.

Наполягатиму на закріпленні у Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити до НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. До відкриття сесії Верховної Ради, яке заплановано на 4 вересня, подам відповідний законопроект. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2018 г.

Напомним, накануне Петр Порошенко заявил, что вступление в НАТО для Украины будет реальным, когда украинское вооружение будет максимально совместимым со стандартами Североатлантического альянса.