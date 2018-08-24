Вступление Украины в ЕС и НАТО: Порошенко готовит важный законопроект
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что к началу 9-й сессии Верховной Рады намерен внести законопроект, который закрепляет в Конституции стремление государства присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО.
Об этом глава государства сказал во время военного парада в Киеве по случаю 27-летия независимости Украины.
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Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. И к открытию осенней сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект,
– подчеркнул Порошенко.
В частности, украинский президент подчеркнул, что политики "и днем, и ночью" будут делать все, чтобы этот законопроект принять.
Напомним, накануне Петр Порошенко заявил, что вступление в НАТО для Украины будет реальным, когда украинское вооружение будет максимально совместимым со стандартами Североатлантического альянса.