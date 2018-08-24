Вступ України в ЄС і НАТО: Порошенко готує важливий законопроект
Президент України Петро Порошенко заявив, що до початку 9-ї сесії Верховної Ради має намір внести законопроект, який закріплює в Конституції прагнення держави приєднатися до Євросоюзу і вступити до НАТО.
Про це глава держави сказав під час військового параду у Києві з нагоди 27-річчя незалежності України.
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Я наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити до НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. І до відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстровано відповідний мій законопроект,
– наголосив Порошенко.
Зокрема, український президент наголосив, що політики "і вдень, і вночі" будуть робити усе, аби цей законопроект ухвалити.
Нагадаємо, напередодні Петро Порошенкозаявив, що вступ до НАТО для України буде реальним, коли українське озброєння буде максимально сумісним зі стандартами Північноатлантичного альянсу.