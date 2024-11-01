Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Марьяну Безуглую. Также мы пытаемся получить комментарий в пресс-службе Генштаба.

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"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", – написала Безуглая.

Что известно об увольнении Содоля

24 июня защитник "Азовстали" Богдан Кротевич обратился в ГБР с просьбой провести расследование в отношении одного из боевых генералов, не называя его имени. Впоследствии в СМИ сообщили, что речь о командующем Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

В заявлении Кротевича говорилось, что "Содоль положил больше ребят бессмысленными приказами, чем любой российский генерал". В то же время ГБР до сих пор не возбудила дело против генерал-лейтенанта.

На фоне общественного резонанса Президент Владимир Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенных сил.