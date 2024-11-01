Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народну депутатку Мар'яну Безуглу. Також ми намагаємось отримати коментар у пресслужбі Генштабу.

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"А генерал Содоль звільнився зі Збройних Сил України через ВЛК", – написала Безугла.

Що відомо про звільнення Содоля

24 червня захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич звернувся в ДБР із проханням провести розслідування щодо одного з бойових генералів, не називаючи його імені. Згодом у ЗМІ повідомили, що мова про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

У заяві Кротевича ішлось, що "Содоль поклав більше хлопців безглуздими наказами, ніж будь-який російський генерал". Водночас ДБР досі не порушила справу проти генерал-лейтенанта.

На тлі суспільного резонансу Президент Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил.