История жены премьера Канады Джастина Трюдо, которая одна из первых заболела коронавирус в этой стране. Софи одолела болезнь и теперь помогает другим людям выздороветь.

У первой леди Канады, как и у Елены Зеленской, диагностировали COVID-19. Это произошло еще в марте. Она уже давно выздоровела и продолжает жить по-прежнему. Сам Джастин Трюдо и их дети не заболели. Об этом писали на сайте 24 канала.

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Как заболела жена Трюдо

13 марта стало известно, что Софи Трюдо заболела коронавирусом. Она только что вернулась из Великобритании с симптомами гриппа. Женщину изолировали и тест показал положительный результат. Джастин также самоизолировался на две недели, но он не заболел.

Уже после выздоровления Софи поделилась впечатлениями – первая леди Канады сказала, что в то время еще мало было известно о болезни и она думала, что ее течение будет легким. Хотя у нее COVID-19 не вызывал сильных последствий – невысокая температура и симптомы обычного гриппа.

29 марта Софи радостно сообщила, что выздоровела. Об этом первая леди написала в Facebook.

Я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение от моего врача, я здорова,

– написала она.

Софи Трюдо поблагодарила всех, кто присылал ей слова поддержки, и пожелала скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью.

31 мая жена премьера Канады опубликовала фото, на котором видно, что она сдает кровь. Софи Трюдо решила помочь канадским ученым и медикам исследовать COVID-19 чтобы найти лекарство от этой болезни.

Софи Трюдо сдала кровь для исследований COVID-19 / Фото Facebook Sophie Grégoire Trudeau

Первая леди написала, что если кто-то перенес болезнь, он может помочь победить ее и передать кровь для исследований.

История Софи и Джастина Трюдо

Супруги Трюдо в Канаде – образцовый пример счастливой семьи. У Софи и Джастина трое детей – сыну Ксавье 12 лет, дочери Элли-Грейс Маргарет одиннадцать и самому маленькому Адриану всего шесть.

Джастин и Софи были знакомы еще с детства. Она училась в одном классе с младшим братом Джастина и бывала в гостях у их семьи. К слову, отец Джастина Трюдо был также премьер-министром Канады. Он руководил этой страной в течение пятнадцати лет, его называли отцом Канады.

Семья Трюдо в 2013 году / Фото Adrian Wyld/CP

Софи происходила из обычной семьи, но ходила в школу с детьми премьер-министра.

Но потом будущие муж и жена не виделись много лет. Встретились они в 2003 году на мероприятии, которое было приурочено к сбору средств для лечения детей.

Софи и Джастин Трюдо в 2015 году на митинге Либеральной партии/ Фото Mark Blinch

В то время Софи Грегуар была уже известной журналисткой и телеведущей, а Джастина Трюдо еще мало кто знал, ему было 31 и его считали ловеласом.

После этого приема Софи написала романтическое сообщение на e-mail Джастину, но он проигнорировал послание. Через пару недель судьба их свела снова и тогда уже Джастин решил пригласить Софи на свидание, на что она ответила, что присылала ему письма в котором есть ее номер и ушла.

Джастин Трюдо и его семья во время принятия присяги депутата в 2011 году​ / Фото Peter Bregg

Джастин все же настоял на встрече, Софи согласилась, но с условием, что свидание состоится в том месте, где он еще не бывал с другими женщинами.

С тех пор Софи и Джастин неразлучны, хотя предложение жениться Джастин сделал только через год.

Джастин Трюдо с младшим сыном Адрианом/ Фото The canadian Press

В Канаде никогда не было культа политических династий, но супруги Грегуар-Трюдо очень скоро получил от прессы неофициальный титул "самой сексуальной династии политиков после Кеннеди".

В глазах простых канадцев они были особенной парой – молодой, энергичной и открытой для всего нового. Неудивительно, что очень скоро Джастин стал лидером Либеральной партии, а в 2015 году и вовсе переехал со всей семьей в свой "первый дом" – в премьерскую резиденцию где он фактически провел все свое детство.

Софи Трюдо / Фото ellecanada.com

После того как Софи победила коронавирус, она регулярно обращается к канадцам с позитивными посланиями и на собственном примере показывает – жизнь продолжается.