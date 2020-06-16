Історія дружини прем’єра Канади Джастіна Трюдо, яка одна з перших захворіла на коронавірус у цій країні. Софі подолала хворобу й тепер допомагає іншим людям одужати.

У першої леді Канади, як і у Олени Зеленської, діагностували COVID-19. Це сталось ще у березні. Вона вже давно одужала й продовжує жити як і раніше. Сам Джастін Трюдо та їх діти не захворіли. Про це писали на сайті 24 каналу.

Читати детально про це тут У дружини канадського прем'єра Трюдо підтвердили коронавірус

Як захворіла дружина Трюдо

13 березня стало відомо, що Софі Трюдо захворіла на коронавірус. Вона щойно повернулась з Великобританії із симптомами грипу. Жінку ізолювали й тест виявив позитивний результат. Джастін також самоізолювався на два тижні, але він не захворів.

Вже після одужання Софі поділилась враженнями – перша леді Канади сказала, що у той час ще мало було відомо про хворобу й вона думала, що її перебіг буде легшим. Хоча у неї COVID-19 не викликав сильних наслідків – невисока температура й симптоми звичайного грипу.

29 березня Софі радісно повідомила, що одужала. Про це перша леді написала у Facebook.

Я почуваюся набагато краще і отримала підтвердження від мого лікаря, що я здорова, – написала вона.

Софі Трюдо подякувала усім, хто надсилав їй слова підтримки, та побажала найшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою.

31 травня дружина прем’єра Канади опублікувала фото, на якому видно, що вона здає кров. Софі Трюдо вирішила допомогти канадським науковцям й медикам дослідити COVID-19 аби знайти ліки від цієї хвороби.

Софі Трюдо здала кров для досліджень COVID-19 / Фото Facebook Sophie Grégoire Trudeau

Перша леді написала, що якщо хтось переніс хворобу, він може допомогти подолати її та передати кров для дослідження.

Історія Софі та Джастіна Трюдо

Подружжя Трюдо у Канаді є зразковим прикладом щасливої родини. У Софі й Джастіна троє дітей – сину Ксав'є 12 років, доньці Еллі-Грейс Маргарет одинадцять й найменшому Адріену всього шість.

Джастін й Софі були знайомі ще з дитинства. Вона навчалась в одному класі із молодшим братом Джастіна й бувала в гостях у їх родини. До слова, батько Джастіна П'єр Трюдо був також прем’єр-міністром Канади. Він керував цієї країною протягом п’ятнадцяти років, його називали батьком Канади.

Родина Трюдо у 2013 році / Фото Adrian Wyld/CP

Софі походила із звичайної родини, але ходила до школи із дітьми прем’єр-міністра.

Але потім майбутні чоловік й дружина не бачились багато років. Зустрілись вони у 2003 році на заході, який був приурочений до збору коштів для лікування дітей.

Софі та Джастін Трюдо у 2015 році на мітингу Ліберальної партії / Фото Mark Blinch

На той час Софі Грегуар була вже відомою журналісткою й телеведучою, а Джастіна Трюдо ще мало хто знав, йому було 31 і його вважали ловеласом.

Після цього прийому Софі написала романтичне повідомлення, e-mail Джастіну, але він проігнорував послання. За пару тижнів доля їх звела знову й тоді вже Джастін вирішив запросити Софі на побачення, на що вона відповіла, що надсилала йому листа у якому є її номер й пішла собі далі.

Джастін Трюдо та його родина під час складання присяги депутата у 2011 році / Фото Peter Bregg

Джастін все таки наполіг на зустрічі, Софі погодилась, але з умовою, що побачення відбудеться у тому місці, де він ще не бував з іншими жінками.

З тих пір Софі й Джастін нерозлучні, хоч й пропозицію одружитися Джастін зробив лише через рік.

Джастін Трюдо з наймолодшим сином Адріеном / Фото The canadian Press

У Канаді ніколи не існувало культу політичних династій, але подружжя Грегуар-Трюдо дуже скоро отримало від преси неофіційний титул "найсексуальнішої династії політиків після Кеннеді".

В очах простих канадців вони були особливою парою – молодою, енергійною і відкритою для всього нового. Не дивно, що дуже скоро Джастін став лідером Ліберальної партії, а в 2015 році і зовсім переїхав з усією родиною в свій "перший будинок" – в прем'єрську резиденцію де він фактично провів все своє дитинство.

Софі Трюдо / Фото ellecanada.com

Після того як Софі перемогла коронавірус, вона регулярно звертається до канадійців з позитивними посланнями й на власному прикладі показує – життя триває.