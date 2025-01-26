Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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В Софиевской Борщаговке подростки избили парня

Видео, как в Бучанском районе подростки избивают парня, правоохранители обнаружили в одном из телеграмм-каналов во время мониторинга соцсетей 25 января.

Полицейские начали производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса, – совершение хулиганских действий группой лиц.

Днем 26 января в полиции заявили, что установили личность потерпевшего и других участников события.

Полицейские установили личность потерпевшего и других участников / Фото полиции

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Продолжается досудебное расследование.

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Полиция расследует избиение парня в Софиевской Борщаговке / Фото полиции

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.