Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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У Софіївській Борщагівці підлітки побили хлопця

Відео, як у Бучанському районі підлітки б'ють хлопця, правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соцмереж 25 січня.

Поліцейські розпочали провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу, – вчинення хуліганських дій групою осіб.

Вдень 26 січня у поліції заявили, що встановили особу потерпілого та інших учасників події.

Поліцейські встановили особу потерпілого й інших учасників / Фото поліції

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Триває досудове розслідування.

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Поліція розслідує побиття хлопця у Софіївській Борщагівці / Фото поліції

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.