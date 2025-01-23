Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

До цього схожий інцидент із побиттям школярки підлітками був у Білій Церкві, що в Київській області.

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Що відомо про інцидент з побиттям школярки у Києві

Правоохоронці зазначили, що інформацію про подію виявили ввечері 23 січня під час моніторингу соціальних мереж.

Зокрема, в одному з телеграм-каналів опублікували відео, як двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю.

Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом,

– резюмували у поліції Києва.

До слова, раніше у соцмережах з'явилося відео, як 12-річну дівчинку у Білій Церкві гуртом побили підлітки. Правоохоронці вже встановили всіх учасників цього інциденту, а одного з них вже притягнули до відповідальності.

Зокрема, 16-річного підозрюваного у побитті неповнолітньої суд відправив у СІЗО до 20 березня включно без права внесення застави. Загалом у справі фігурують близько 10 осіб віком від 10 до 16 років.

За даними начальника ювенальної превенції Нацполіції Василя Богдана, причиною конфлікту стали чутки про те, що дівчинка нібито розповсюджувала плітки про кількох учасників інциденту, а також начебто пошкодила вхідні двері до квартири однієї з учасниць побиття, тому мала заплатити 15 тисяч гривень за ремонт. Саму справу правоохоронці вже перекваліфікували.