Народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Вручение произошло тогда, когда Федына с адвокатом пришла оспаривать подозрение.

Про це Софія Федина повідомила на своїй фейсбук-сторінці. До Печерського райсуду вона прийшла зі своїм адвокатом, аби оскаржити раніше вручену їй підозру.

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Однак судді, яка призначила розгляд оскарження, цього ж дня пішла у відпустку. Відтак розгляд справи відклали на невизначений термін, розповіла Федина на відео, викладеному у фейсбуці.

Водночас у суді слідчі вручили їй обвинувальний акт у погрозах Зеленському.

Цей обвинувальний акт є підсумком процесу слідства, в результаті чого, після вручення цього акту, справа передається безпосередньо до суду,

– розповіла Федина "Прямому".

Розставляємо акценти. Підозра – це ймовірне судження, припущення, попередній висновок про причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення. У разі отримання нових доказів раніше повідомлена підозра може бути змінена. Це відрізняє підозру від підсумкового висновку слідчого чи прокурора про винуватість особи, який формулюється у обвинувальному акті. ВІн же має бути з точки зору сторони обвинувачення обґрунтованим, достовірним та остаточним.

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