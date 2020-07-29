Софии Федыне вручили обвинения касательно угроз Зеленскому
Народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Вручение произошло тогда, когда Федына с адвокатом пришла оспаривать подозрение.
Про це Софія Федина повідомила на своїй фейсбук-сторінці. До Печерського райсуду вона прийшла зі своїм адвокатом, аби оскаржити раніше вручену їй підозру.
Раніше ДБР вручило підозру народній депутатці Федині: їй загрожує до п'яти років в'язниці
Однак судді, яка призначила розгляд оскарження, цього ж дня пішла у відпустку. Відтак розгляд справи відклали на невизначений термін, розповіла Федина на відео, викладеному у фейсбуці.
Водночас у суді слідчі вручили їй обвинувальний акт у погрозах Зеленському.
Цей обвинувальний акт є підсумком процесу слідства, в результаті чого, після вручення цього акту, справа передається безпосередньо до суду,
– розповіла Федина "Прямому".
Справа Федини: головне
- 26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому, де у нього з ними виникла емоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.
- Цього ж дня Софія Федина на своїй сторінці в інстаграмі вела пряму трансляцію разом із волонтеркою Марусею Звіробій. Вона у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.
- Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.
- Згодом Федині повідомили про підозру за фактом погрози вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю. Така ж підозра у Марусі Звіробій.
- 10 березня їй обрали запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета. Коли його термін сплив, захід не продовжували.