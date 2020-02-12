ГБР вручило подозрение народному депутату Софии Федине

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" София Федина пришла в Государственное бюро расследований, где ей вручили подозрение. Оно касается дела о якобы угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В четверг, 6 февраля, народная избранница не пришла в Бюро для вручения подозрения. Федина отметила, что ГБР было проинформировано о ее отсутствии.

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По словам нардепки от "ЕС", она получила повестку на рабочее место за полтора дня до момента вызова.

"Мой адвокат заносил информацию о несвоевременной и ненадлежащим образом оформленой повестке, а также информацию о том, что я нахожусь на больничном", – отметила София Федина.

Вчера утром она получила повестку на 12 февраля на рабочее место, но еще сегодня София Федина находится на больничном.



Федина получила подозрение / Фото: 24 канала

Что известно об "угрозах" Зеленскому от Софии Федины

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.

Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику, а также говорили об опасности пребывания президента на передовой.

Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– обращались к президенту Федина и Зверобой.

Федина и Зверобой о поездке Зеленского в Золотое: смотрите видео

Как ГБР Федину для вручения подозрения вызывало

В понедельник, 3 февраля, поручение о вызове народной избранницы в Государственное бюро дал лично генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Уже через два дня ГБР вызвало Софию Федину к себе на четверг, 6 февраля.

В Офисе генпрокурора отметили, что повестку о вызове они направили по: