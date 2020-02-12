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      ГБР вручило подозрение народному депутату Софии Федине

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      София Федина сходила в ГБР за сообщением о подозрении / Фото из Фейсбука

      Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" София Федина пришла в Государственное бюро расследований, где ей вручили подозрение. Оно касается дела о якобы угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      В четверг, 6 февраля, народная избранница не пришла в Бюро для вручения подозрения. Федина отметила, что ГБР было проинформировано о ее отсутствии.

      Важно! Марусе Зверобой избрали меру пресечения по делу об угрозах Зеленскому

      По словам нардепки от "ЕС", она получила повестку на рабочее место за полтора дня до момента вызова.

      "Мой адвокат заносил информацию о несвоевременной и ненадлежащим образом оформленой повестке, а также информацию о том, что я нахожусь на больничном", – отметила София Федина.

      Вчера утром она получила повестку на 12 февраля на рабочее место, но еще сегодня София Федина находится на больничном.

      Федина получила подозрение 24 канала
      Федина получила подозрение / Фото: 24 канала

      Что известно об "угрозах" Зеленскому от Софии Федины

      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

      В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.

      Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику, а также говорили об опасности пребывания президента на передовой.

      Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – обращались к президенту Федина и Зверобой.

      Федина и Зверобой о поездке Зеленского в Золотое: смотрите видео

      Как ГБР Федину для вручения подозрения вызывало

      В понедельник, 3 февраля, поручение о вызове народной избранницы в Государственное бюро дал лично генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Уже через два дня ГБР вызвало Софию Федину к себе на четверг, 6 февраля.

      В Офисе генпрокурора отметили, что повестку о вызове они направили по:

      • адресу регистрации,
      • фактическому месту проживания;
      • по месту работы Федины.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Государственное бюро расследований Маруся Зверобой София Федина
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