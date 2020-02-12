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      ДБР вручило підозру народній депутатці Софії Федині

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      Софія Федина сходила у ДБР по повідомлення про підозру / фото з фейсбуку

      Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Софія Федина прийшла у Державне бюро розслідувань, де їй вручили підозру. Вона стосується справи про погрози Президенту України Володимирові Зеленському.

      У четвер, 6 лютого, народна обраниця не прийшла до Бюро для вручення підозри. Федина зазначила, що ДБР було проінформовано про її відсутність.

      Важливо! Марусі Звіробій обрали запобіжний захід у справі про погрози Зеленському

      За словами нардепки від "ЄС", вона отримала повістку на робоче місце за півтора дня до моменту виклику.

      "Мій адвокат заносив інформацію про невчасну та неналежним чином оформлено повістку, а також інформацію про те, що я перебуваю на лікарняному", – зазначила Софія Федина. 

      Вчора вранці вона отримала повістку на 12 лютого на робоче місце, але ще сьогодні Софія Федина перебуває на лікарняному. 

      Софія Федина отримала підозру від ДБР
      Федина отримала підозру / Фото: 24 каналу

      Що відомо про погрози Зеленському від Софії Федини

      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

      Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.

      Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Федина і Звіробій про поїздку Зеленського у Золоте: дивіться відео

      Як ДБР Федину для вручення підозри викликало

      У понеділок, 3 лютого, доручення про виклик народної обраниці у Державне бюро дав особисто генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Вже через два дні ДБР викликало Софію Федину до себе на четвер, 6 лютого.

      В Офісі генпрокурора зауважили, що повістку про виклик вони направили за:

      • адресою реєстрації,
      • фактичного проживання;
      • місцем роботи Федини.
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Державне бюро розслідувань Маруся Звіробій Софія Федина
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