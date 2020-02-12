ДБР вручило підозру народній депутатці Софії Федині

Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Софія Федина прийшла у Державне бюро розслідувань, де їй вручили підозру. Вона стосується справи про погрози Президенту України Володимирові Зеленському.

У четвер, 6 лютого, народна обраниця не прийшла до Бюро для вручення підозри. Федина зазначила, що ДБР було проінформовано про її відсутність.

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За словами нардепки від "ЄС", вона отримала повістку на робоче місце за півтора дня до моменту виклику.

"Мій адвокат заносив інформацію про невчасну та неналежним чином оформлено повістку, а також інформацію про те, що я перебуваю на лікарняному", – зазначила Софія Федина.

Вчора вранці вона отримала повістку на 12 лютого на робоче місце, але ще сьогодні Софія Федина перебуває на лікарняному.



Федина отримала підозру / Фото: 24 каналу

Що відомо про погрози Зеленському від Софії Федини

26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.

Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– зверталися до президента Федина та Звіробій.

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Як ДБР Федину для вручення підозри викликало

У понеділок, 3 лютого, доручення про виклик народної обраниці у Державне бюро дав особисто генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Вже через два дні ДБР викликало Софію Федину до себе на четвер, 6 лютого.

В Офісі генпрокурора зауважили, що повістку про виклик вони направили за: