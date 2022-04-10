В субботу, 9 апреля, в совместной молитве собрались духовные лидеры разных Церквей Украины. Они своим примером еще раз показали, что сейчас очень важно объединяться.
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Молились за мир в Украине
Лидеры конфессий через молитву попросили о победе добра, истины и установлении справедливого мира в стране. А участвовали в совместной молитве:
- Блаженнейший Епифаний, Предстоятель Православной Церкви Украины;
- Блаженнейший Святослав Шевчук, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
- Епископ Команский Михаил, Экзарх Вселенского Патриарха в Украине;
- Епископ Виталий Кривицкий, Ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-Католической Церкви в Украине;
- Епископ Маркос Оганесян, Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;
- Леонид Падун, Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви.
Слушайте совместную молитву за мир в Украине:
То, что лидеры разных конфессий собрались в стенах Софии Киевской – яркий пример разнообразия Украины. В то же время это доказывает, что в трудные для страны времена у нас есть удивительное умение – объединяться.
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