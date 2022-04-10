В субботу, 9 апреля, в совместной молитве собрались духовные лидеры разных Церквей Украины. Они своим примером еще раз показали, что сейчас очень важно объединяться.

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Молились за мир в Украине

Лидеры конфессий через молитву попросили о победе добра, истины и установлении справедливого мира в стране. А участвовали в совместной молитве:

Блаженнейший Епифаний, Предстоятель Православной Церкви Украины;

Блаженнейший Святослав Шевчук, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;

Епископ Команский Михаил, Экзарх Вселенского Патриарха в Украине;

Епископ Виталий Кривицкий, Ординарий Киево-Житомирской епархии Римско-Католической Церкви в Украине;

Епископ Маркос Оганесян, Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;

Леонид Падун, Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви.

Слушайте совместную молитву за мир в Украине:

То, что лидеры разных конфессий собрались в стенах Софии Киевской – яркий пример разнообразия Украины. В то же время это доказывает, что в трудные для страны времена у нас есть удивительное умение – объединяться.

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