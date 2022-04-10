У суботу, 9 квітня, у спільній молитві зібралися духовні лідери різних Церков України. Вони своїм прикладом вкотре показали, що зараз дуже важливо єднатися.
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Молилися за мир в Україні
Лідери конфесій через молитву попрохали про перемогу добра, істини та встановлення справедливого миру в країні. А брали участь у спільній молитві:
- Блаженнійший Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви України;
- Блаженніший Святослав Шевчук, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви;
- Єпископ Команський Михаїл, Екзарх Вселенського Патріарха в Україні;
- Єпископ Віталій Кривицький, Ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні;
- Єпископ Маркос Оганесян, Глава Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви;
- Леонід Падун, Старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви.
Слухайте спільну молитву за мир в Україні:
Те, що лідери різних конфесій зібралися у стінах Софії Київської, – яскравий приклад розмаїття України. Водночас це доказує, що у важкі для країни часи ми маємо дивовижне вміння – єднатися.
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