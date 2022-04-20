Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Эпифаний провел провозглашение и освящение меча.

Читайте также ЮНЕСКО запустила проект для сохранения украинского наследия Backup Ukraine

Это важное для культуры Украины событие произошло при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Министерства обороны Украины, а также Национального заповедника "София Киевская".



Освящение реплики Сагайдасного меча / фото Министерства культуры

Этот меч является олицетворением обороны родной земли от захватчиков. Крайне символично, что в эти даты его реплика была освящена. К тому же 20 апреля исполняется 400 лет со дня покоя гетмана Петра Сагайдачного. Напомню, в планах МКИП к этой дате было привезти оригинал меча из Кракова для экспонирования в Украину, но из-за войны это стало невозможным. Однако, несмотря на печальные события, стало возможным другое,

– прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

История меча Сагайдачного

Польский королевич Владислав IV Ваза подарил меч украинскому гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному за победу над турками под Хотином в 1621 году. Он считается символом обороны родной Земли от захватчиков. Оригинал меча хранится в Музейном комплексе "Королевский замок на Вавеле" в Кракове.

Копия меча Сагайдачного

В 2018 году была произведена копия этого меча. Ее хранили на флагмане Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины – фрегате "Гетман Сагайдачный".



Реплику Сагайдасного меча освятили в Софиевском соборе / фото Министерства культуры

В первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины корабль вывели из строя в Николаеве, чтобы его не уничтожили оккупанты. Копия была доставлена ​​в Софийский собор в Киеве после победы украинского народа над армией России в Битве за Киев.

Сегодня, как и во времена героических времен Сагайдачного, украинцы стали свидетелями и участниками борьбы украинского народа за свободу, а наши Вооруженные Силы получают в победных битвах мировое признание,

– отметили в министерстве.

Вас это может заинтересовать – крейсер "Москва" теперь принадлежит Украине: видео