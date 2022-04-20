Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Эпифаний провел провозглашение и освящение меча.
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Это важное для культуры Украины событие произошло при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Министерства обороны Украины, а также Национального заповедника "София Киевская".
Освящение реплики Сагайдасного меча / фото Министерства культуры
Этот меч является олицетворением обороны родной земли от захватчиков. Крайне символично, что в эти даты его реплика была освящена. К тому же 20 апреля исполняется 400 лет со дня покоя гетмана Петра Сагайдачного. Напомню, в планах МКИП к этой дате было привезти оригинал меча из Кракова для экспонирования в Украину, но из-за войны это стало невозможным. Однако, несмотря на печальные события, стало возможным другое,
– прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
История меча Сагайдачного
Польский королевич Владислав IV Ваза подарил меч украинскому гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному за победу над турками под Хотином в 1621 году. Он считается символом обороны родной Земли от захватчиков. Оригинал меча хранится в Музейном комплексе "Королевский замок на Вавеле" в Кракове.
Копия меча Сагайдачного
В 2018 году была произведена копия этого меча. Ее хранили на флагмане Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины – фрегате "Гетман Сагайдачный".
Реплику Сагайдасного меча освятили в Софиевском соборе / фото Министерства культуры
В первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины корабль вывели из строя в Николаеве, чтобы его не уничтожили оккупанты. Копия была доставлена в Софийский собор в Киеве после победы украинского народа над армией России в Битве за Киев.
Сегодня, как и во времена героических времен Сагайдачного, украинцы стали свидетелями и участниками борьбы украинского народа за свободу, а наши Вооруженные Силы получают в победных битвах мировое признание,
– отметили в министерстве.
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